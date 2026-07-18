أمانة جدة تُشعر ملاك المباني الآيلة للسقوط في “سوق القوزين”

وجّهت أمانة محافظة جدة، إشعارات إلى ملاك المحال المتهالكة والمباني الآيلة للسقوط في محيط سوق القوزين، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية وتنفيذ أعمال الإزالة، ضمن جهودها لحماية الأرواح والممتلكات ومعالجة المواقع التي تشكل خطرًا على السلامة العامة.

وأكدت الأمانة استمرارها في رصد المباني والمواقع المتهالكة ومعالجتها وفق الإجراءات النظامية المعتمدة، بما يسهم في الحفاظ على الأرواح والممتلكات والارتقاء بالمشهد الحضري.

من جهته، قال رئيس بلدية الجنوب الفرعية، إبراهيم السلمي، إن الإشعارات منحت الملاك مهلة نظامية مدتها شهران من تاريخ تسلّمها، قبل البدء في أعمال الإزالة، كما جرى إشعار ملاك المباني المجاورة بالإجراءات المقررة في الموقع.

وأضاف أن البلدية كشفت على المواقع، وأظهرت نتائج المعاينة عدم سلامة حالتها الإنشائية، وأن بقاءها بوضعها الحالي يشكل خطرًا على السلامة العامة، مما استوجب إدراجها ضمن المواقع المقرر إزالتها.