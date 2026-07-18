المحليات

أمانة جدة تُشعر ملاك المباني الآيلة للسقوط في “سوق القوزين”

صحيفة البلادaccess_time3 / صفر / 1448 هـ      18 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

وجّهت أمانة محافظة جدة، إشعارات إلى ملاك المحال المتهالكة والمباني الآيلة للسقوط في محيط سوق القوزين، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية وتنفيذ أعمال الإزالة، ضمن جهودها لحماية الأرواح والممتلكات ومعالجة المواقع التي تشكل خطرًا على السلامة العامة.

وأكدت الأمانة استمرارها في رصد المباني والمواقع المتهالكة ومعالجتها وفق الإجراءات النظامية المعتمدة، بما يسهم في الحفاظ على الأرواح والممتلكات والارتقاء بالمشهد الحضري.

من جهته، قال رئيس بلدية الجنوب الفرعية، إبراهيم السلمي، إن الإشعارات منحت الملاك مهلة نظامية مدتها شهران من تاريخ تسلّمها، قبل البدء في أعمال الإزالة، كما جرى إشعار ملاك المباني المجاورة بالإجراءات المقررة في الموقع.

وأضاف أن البلدية كشفت على المواقع، وأظهرت نتائج المعاينة عدم سلامة حالتها الإنشائية، وأن بقاءها بوضعها الحالي يشكل خطرًا على السلامة العامة، مما استوجب إدراجها ضمن المواقع المقرر إزالتها.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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