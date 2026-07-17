وصول قافلة مساعدات سعودية جديدة ضمن الحملة الشعبية لإغاثة غزة

وتسلّم المساعدات المركز السعودي للثقافة والتراث؛ بوصفه الشريك المنفذ للمركز داخل القطاع، حيث ستسهم هذه الإمدادات في توسيع نطاق التوزيع اليومي والوصول إلى عدد أكبر من الأسر المحتاجة في مختلف المحافظات، بما يعزز القدرة على تلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة.

وتأتي هذه القافلة في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها السكان، إذ يشكل تأمين الغذاء أحد أبرز الاحتياجات اليومية لآلاف الأسر، وسط تحديات معيشية متفاقمة نتيجة الظروف الراهنة.