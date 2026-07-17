المحليات

وزير النقل يكرّم حرس الحدود خلال تدشين أكبر منطقة تفويج للشاحنات في العالم

صحيفة البلادaccess_time2 / صفر / 1448 هـ      17 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

 

البلاد (جدة)
كرّم وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، المديرية العامة لحرس الحدود، خلال حفل تدشين مشروع أكبر منطقة تفويج للشاحنات في العالم، الداعمة لأعمال ميناء جدة الإسلامي.
ويأتي التكريم -الذي تسلّمه مدير عام حرس الحدود اللواء الركن شايع بن سالم الودعاني- تقديرًا لإسهامات حرس الحدود في تنفيذ المشروع، وتعزيز تكامل الجهود بين الجهات ذات العلاقة، ودعم منظومة العمل وكفاءة الإجراءات الأمنية والتشغيلية في الميناء.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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