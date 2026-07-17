وزير النقل يكرّم حرس الحدود خلال تدشين أكبر منطقة تفويج للشاحنات في العالم

البلاد (جدة)
كرّم وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، المديرية العامة لحرس الحدود، خلال حفل تدشين مشروع أكبر منطقة تفويج للشاحنات في العالم، الداعمة لأعمال ميناء جدة الإسلامي.
ويأتي التكريم -الذي تسلّمه مدير عام حرس الحدود اللواء الركن شايع بن سالم الودعاني- تقديرًا لإسهامات حرس الحدود في تنفيذ المشروع، وتعزيز تكامل الجهود بين الجهات ذات العلاقة، ودعم منظومة العمل وكفاءة الإجراءات الأمنية والتشغيلية في الميناء.
ويأتي التكريم -الذي تسلّمه مدير عام حرس الحدود اللواء الركن شايع بن سالم الودعاني- تقديرًا لإسهامات حرس الحدود في تنفيذ المشروع، وتعزيز تكامل الجهود بين الجهات ذات العلاقة، ودعم منظومة العمل وكفاءة الإجراءات الأمنية والتشغيلية في الميناء.