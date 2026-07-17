نونيز ينضم لمعسكر الهلال في النمسا

انضم مهاجم الهلال، داروين نونيز، اليوم، الجمعة، إلى معسكر الفريق المقام حاليًا في مدينة شتاغرسباخ النمساوية، ضمن الاستعدادات للموسم الجديد.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر منصة “إكس” جانبًا من وصول المهاجم الأوروجواياني إلى معسكر الفريق بعد الانتهاء من إجازته التي حصل عليها عقب الانتهاء من المشاركة مع منتخب بلاده في كأس العالم 2026.

وكانت بعثة الهلال وصلت النمسا يوم الأربعاء الماضي لتدشن معسكرها في مدينة شتاغرسباخ جنوب العاصمة النمساوية، فيينا.

ومن المقرر أن يخوض الهلال 4 مباريات ودية خلال معسكره الإعدادي من أجل تجهيز الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.