الرياضة

نونيز ينضم لمعسكر الهلال في النمسا

صحيفة البلادaccess_time2 / صفر / 1448 هـ      17 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

انضم مهاجم الهلال، داروين نونيز، اليوم، الجمعة، إلى معسكر الفريق المقام حاليًا في مدينة شتاغرسباخ النمساوية، ضمن الاستعدادات للموسم الجديد.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر منصة “إكس” جانبًا من وصول المهاجم الأوروجواياني إلى معسكر الفريق بعد الانتهاء من إجازته التي حصل عليها عقب الانتهاء من المشاركة مع منتخب بلاده في كأس العالم 2026.

وكانت بعثة الهلال وصلت النمسا يوم الأربعاء الماضي لتدشن معسكرها في مدينة شتاغرسباخ جنوب العاصمة النمساوية، فيينا.

ومن المقرر أن يخوض الهلال 4 مباريات ودية خلال معسكره الإعدادي من أجل تجهيز الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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