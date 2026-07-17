قطر تسجّل إصابة طفل جراء شظايا الهجوم الإيراني

أكدت وزارة الداخلية القطرية أن الجهات الأمنية وفرق الدفاع المدني باشرت تنفيذ خطط الاستجابة المعتمدة عقب الاعتداء الإيراني الذي استهدف الدولة صباح اليوم، موضحة أن وحدات الميدان تعاملت مع التطورات وفق إجراءات الطوارئ لضمان سلامة السكان والمنشآت.

وبحسب البلاغات الواردة والنتائج الأولية، سجّلت الوزارة إصابة طفل جراء سقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض، مشيرة إلى أنه يتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وشددت الداخلية على ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، والامتناع عن تداول الشائعات أو نشر أي صور أو مقاطع غير موثوقة، تجنبًا للمساءلة القانونية.

وأكدت الوزارة أن الجهات الأمنية المختصة تواصل عملها بجاهزية كاملة على مدار الساعة، بما يعزز سرعة الاستجابة ويحافظ على أمن المجتمع وسلامته واستمرار الخدمات بصورة طبيعية.

وأعلنت وزارة الدفاع القطرية أن القوات المسلحة تصدت اليوم لهجمة صاروخية استهدفت البلاد.

ورفعت الوزارة مستوى التهديد الأمني في البلاد، مؤكدة أن المعطيات الحالية تستدعي من الجميع الالتزام بالبقاء في المنازل والأماكن الآمنة حتى صدور توجيهات جديدة.