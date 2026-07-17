سنتكوم: حولنا مسار 3 سفن حاولت اختراق حصار إيران

كما أردفت “سنتكوم” في منشور على منصة “إكس” أن جنوداً من مشاة البحرية صعدوا على متن سفينة في خليج عمان لإجراء عملية “تحقق”. قصف مطار وجسرين

إلى ذلك استهدفت غارات جوية أميركية، مساء الخميس، مطاراً ومحطة سكك حديدية في مدينة بندر عباس الساحلية، إضافة إلى جسرين في جنوب إيران على مقربة من مضيق هرمز، وفق وسائل إعلام رسمية إيرانية.

وأفاد التلفزيون الإيراني الرسمي على تطبيق تليغرام عن سماع دوي 3 انفجارات في محيط المطار وسقوط قذيفة أميركية واحدة على الأقل على مطار إيرانشهر الواقع جنوب شرقي البلاد.كما أوردت وكالة مهر للأنباء عبر تليغرام” أن محطة تفرع السكك الحديدية في بندر عباس تعرضت لهجوم أميركي، مشيرة إلى “إصابة إيرانيين اثنين في الهجوم”.

وذكر تقرير رسمي أن غارات جوية استهدفت جسرين في محافظة هرمزغان، مضيفاً نقلاً عن وكالة “إرنا” أن شخصين قتلا وأصيب 4 آخرون.يشار إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان أعاد الثلاثاء فرض حصار بحري على جميع الموانئ الإيرانية وهدد بضرب محطات توليد الكهرباء والجسور ما لم تستأنف طهران المفاوضات.

وأغلقت طهران مضيق هرمز مجدداً بعد تجدد الأعمال القتالية بين إيران والولايات المتحدة الأسبوع الماضي، ما أدى إلى المزيد من تقويض الهدنة الهشة التي تم التوصل إليها في يونيو (حزيران) بعد عدة أشهر من القتال، حسب رويترز.ش