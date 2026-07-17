الرياضة

رسميًا.. الاتفاق يجدد عقد هيندري لمدة موسمين

صحيفة البلادaccess_time2 / صفر / 1448 هـ      17 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (الدمام)

أعلن نادي الاتفاق اليوم عن تجديد عقد مدافعه الإسكتلندي جاك هيندري لمدة موسمين بشكل رسمي.

ونشر نادي الاتفاق عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، لقطات من عمليات توقيع عقود التجديد، معلقًا: “من معسكرنا.. التوقيع تم مع مدافعنا جاك”.

وقال هيندي في الفيديو: “أهلاً مشجعي الاتفاق.. يسعدني أن أكون هنا لموسمين قادمين.. وتوقيع عقد جديد.. أتطلع إلى رؤيتكم في ملعب الاتفاق.. قريبًا جدًا.. ونتطلع إلى موسم ناجح معًا”.

ويسعى نادي الاتفاق إلى الحفاظ على عناصره الأساسية مع وجود تدعيمات جديدة من أجل الوصول إلى أفضل صورة ممكنة من الجاهزية قبل انطلاق الموسم الجديد.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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