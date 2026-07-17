الرياضة

رسمياً.. السلوفيني سلافكو فينشيتش حكمًا لنهائي مونديال 2026

صحيفة البلادaccess_time2 / صفر / 1448 هـ      17 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تعيين الحكم السلوفيني سلافكو فينشيتش لإدارة المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2026، والتي تجمع منتخبي الأرجنتين حامل اللقب وإسبانيا بطلة أوروبا 2024، يوم الأحد 19 يوليو الجاري.

وأسند “فيفا” إدارة المباراة إلى طاقم تحكيم سلوفيني بالكامل، بقيادة سلافكو فينشيتش، ويعاونه مواطناه توماج كلانتشنيك وأندراز كوفاتشيتش كمساعدين.

كما تم تعيين الحكم الأردني أدهم مخادمة حكمًا رابعًا، فيما سيكون مواطنه محمد الخلف حكمًا مساعدًا احتياطيًا.

ويدخل سلافكو فينشيتش، البالغ من العمر 46 عامًا، نهائي كأس العالم بعدما أدار 3 مباريات خلال النسخة الحالية من البطولة.

وكان من أبرز مبارياته قيادة مواجهة الأرجنتين والجزائر في دور المجموعات، والتي انتهت بفوز المنتخب الأرجنتيني بثلاثية نظيفة.

كما أدار مباراة المغرب والبرازيل ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة، والتي انتهت بالتعادل 1-1.

وفي الأدوار الإقصائية، تولى إدارة مواجهة المكسيك والإكوادور في دور الـ32، والتي حسمها المنتخب المكسيكي ليحجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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