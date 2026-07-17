الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب تدين العدوان الإيراني على الأردن والبحرين وقطر والكويت

البلاد (تونس)
أعربت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب عن شجبها واستنكارها للعدوان الإيراني بالصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة، الذي استهدف اليوم المملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، ودولة قطر، ودولة الكويت، وعدّته انتهاكًا سافرًا للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.
وأدانت الأمانة، في بيان أصدرته اليوم، هذا العدوان الغاشم، الذي قالت إنه يندرج ضمن السلوك الإيراني العدائي المستمر، ومساعيه المتواصلة لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وتهديد الأمن والسلم الدوليين.
وجددت، في البيان ذاته، تضامنها الكامل ومساندتها المطلقة للمملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، ودولة قطر، ودولة الكويت، وسائر الدول العربية، في جميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها.
أعربت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب عن شجبها واستنكارها للعدوان الإيراني بالصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة، الذي استهدف اليوم المملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، ودولة قطر، ودولة الكويت، وعدّته انتهاكًا سافرًا للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.
وأدانت الأمانة، في بيان أصدرته اليوم، هذا العدوان الغاشم، الذي قالت إنه يندرج ضمن السلوك الإيراني العدائي المستمر، ومساعيه المتواصلة لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وتهديد الأمن والسلم الدوليين.
وجددت، في البيان ذاته، تضامنها الكامل ومساندتها المطلقة للمملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، ودولة قطر، ودولة الكويت، وسائر الدول العربية، في جميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها.