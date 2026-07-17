إحباط تهريب 42 كجم “شبو” مخبأة في خزان وقود مركبة

وأوضح المتحدث الرسمي باسم “زاتكا” حمود الحربي أنه أثناء إجراء عملية الكشف والمعاينة لإحدى المركبات القادمة، ضُبطت مادة الميثامفيتامين، مُخبأة في خزان الوقود الخاص بالمركبة.

وأضاف أنه بعد إتمام عملية الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات للقبض على مستقبلي المضبوطات، حيث تم القبض على مستقبلها داخل المملكة.

وأكد المتحدث الرسمي أن الهيئة عبر جميع منافذها الجمركية ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقًا لأبرز ركائز استراتيجيتها المتمثلة في تعزيز أمن وحماية المجتمع، وذلك بالحد من محاولات تهريب مثل هذه الآفات وغيرها من الممنوعات، بالتنسيق والتعاون مع شركائها وزارة الداخلية والمديرية العامة لمكافحة المخدرات.

ودعا الحربي الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل مع الهيئة على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني (1910@zatca.gov.sa) والرقم الدولي (00966114208417)، حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب، ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.