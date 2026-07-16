السياسة

وزير الخارجية يبحث تطوير العلاقات مع وزير خارجية فنزويلا

صحيفة البلادaccess_time1 / صفر / 1448 هـ      16 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق
البلاد (الرياض)
استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في الرياض اليوم، وزير السلطة الشعبية للعلاقات الخارجية والتجارة الدولية بجمهورية فنزويلا البوليفارية فيلكس بلاسينسيا.
وخلال الاستقبال، هنّأ سموه السيد/ فيلكس بلاسينسيا، على تعيينه وزيرًا للسلطة الشعبية للعلاقات الخارجية والتجارة الدولية، متمنيًا له التوفيق في مهام عمله، ومعربًا عن تطلعه إلى مواصلة العمل المشترك بما يسهم في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين.
وبحث الجانبان تعزيز العلاقات الثنائية، وناقشا مستجدات الأوضاع الإقليمية، وعددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *