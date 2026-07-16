واشنطن تشدد الخناق على شبكة النفط الإيرانية

البلاد (واشنطن)

كثفت الولايات المتحدة ضغوطها الاقتصادية على إيران بإعلان حزمة جديدة من العقوبات استهدفت شبكة شحن تقول واشنطن إنها لعبت دوراً محورياً في الالتفاف على العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيرانية وتمويل أنشطة مرتبطة بالنظام الإيراني.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات الجديدة تستهدف شبكة رجل الأعمال محمد حسين شمخاني، مؤكدة أنها تمثل أحدث خطوات الإدارة الأمريكية لتقويض البنية المالية واللوجستية التي تعتمد عليها طهران في تصدير النفط ومواصلة أنشطتها التجارية رغم القيود الدولية.

وأوضحت الوزارة أن شبكة شمخاني أصبحت أحد أبرز المحركات لصادرات النفط الإيرانية، بعدما وسعت نشاطها ليشمل قطاع الشحن البحري بالحاويات وتجارة السلع على المستوى العالمي، بما مكّنها من دعم عمليات الالتفاف على العقوبات الأميركية.

وأكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن واشنطن تواصل استهداف البنية التحتية المالية التي تتيح للنظام الإيراني تمويل أنشطته، مشدداً على أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحد من التهديدات التي تشكلها طهران للأمن القومي الأميركي وأمن الملاحة والتجارة العالمية.

وتأتي العقوبات الجديدة استكمالاً للإجراءات التي فرضتها الولايات المتحدة خلال أبريل الماضي والعام الماضي، إذ باتت تشمل أكثر من 200 فرد وكيان وسفينة مرتبطة بشبكة شمخاني، في واحدة من أكبر حزم العقوبات التي تستهدف شبكات الشحن الإيرانية.

وشملت الإجراءات أفراداً وشركات وسفناً، مع السماح بإنهاء تدريجي لبعض الأنشطة والمعاملات المقيدة المرتبطة بمتطلبات السلامة وحماية البيئة، إضافة إلى عمليات تفريغ شحنات تخص أفراداً وسفناً أدرجت على قوائم العقوبات.

وبموجب العقوبات، تُجمّد جميع الأصول التابعة للأفراد والكيانات المدرجة داخل الولايات المتحدة، كما يُحظر على المواطنين والشركات الأميركية إجراء أي تعاملات تجارية أو مالية معهم، في إطار مواصلة واشنطن سياسة تشديد الضغوط الاقتصادية على طهران بالتزامن مع تصاعد التوترات بين البلدين.