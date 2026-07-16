مونديال 2026.. الأرجنتين تصعق إنجلترا وتتأهل للنهائي

البلاد (جدة)
تأهل المنتخب الأرجنتيني إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2026، بعد ما تخطي عقبة نظيره منتخب إنجلترا بالفوز عليه بنتيجة 2-1 في مباراة نصف النهائي.
نجح منتخب الأرجنتين في قلب تأخره بهدف سجله المنتخب الإنجليزي عن طريق أنطوني جوردون في الدقيقة 55، إلى انتصار بثنائية إينزو فرنانديز ولاوتارو مارتينيز في الدقيقتين 85 و90+2.
وتأهل منتخب الأرجنتين للمرة الثانية على التوالي إلى نهائي المونديال، حيث يواجه نظيره الإسباني مساء الأحد المقبل.
وفي المقابل يلتقي منتخب إنجلترا للمنافسة على المركز الثالث منتصف ليل السبت المقبل أمام نظيره الفرنسي.
أنطوني غوردون يسجل الهدف الأول لصالح إنجلترا في الدقيقة 54#إنجلترا 1 × 0 #الأرجنتين#صحيفة_البلاد | #إنجلترا_الأرجنتين | #مونديال2026 | #كأس_العالم2026 | #FIFAWorldCup@FIFAWorldCup | @fifaworldcup_ar pic.twitter.com/bsskMecORi
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) July 15, 2026
إنزو فيرنانديز يسجل هدف التعادل لمنتخب الأرجنتين في الدقيقة 85#إنجلترا 1 × 1 #الأرجنتين#صحيفة_البلاد | #إنجلترا_الأرجنتين | #مونديال2026 | #كأس_العالم2026 | #FIFAWorldCup@FIFAWorldCup | @fifaworldcup_ar pic.twitter.com/wKDVm36foV
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) July 15, 2026
لاوتارو مارتينيز يمنح الأرجنتين التقدم بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 90+1#إنجلترا 1 × 2 #الأرجنتين#صحيفة_البلاد | #إنجلترا_الأرجنتين | #مونديال2026 | #كأس_العالم2026 | #FIFAWorldCup@FIFAWorldCup | @fifaworldcup_ar pic.twitter.com/jnpJLRkHHv
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) July 15, 2026