مونديال 2026.. الأرجنتين تصعق إنجلترا وتتأهل للنهائي

البلاد (جدة)

تأهل المنتخب الأرجنتيني إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2026، بعد ما تخطي عقبة نظيره منتخب إنجلترا بالفوز عليه بنتيجة 2-1 في مباراة نصف النهائي.

نجح منتخب الأرجنتين في قلب تأخره بهدف سجله المنتخب الإنجليزي عن طريق أنطوني جوردون في الدقيقة 55، إلى انتصار بثنائية إينزو فرنانديز ولاوتارو مارتينيز في الدقيقتين 85 و90+2.

وتأهل منتخب الأرجنتين للمرة الثانية على التوالي إلى نهائي المونديال، حيث يواجه نظيره الإسباني مساء الأحد المقبل.

وفي المقابل يلتقي منتخب إنجلترا للمنافسة على المركز الثالث منتصف ليل السبت المقبل أمام نظيره الفرنسي.