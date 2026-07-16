الرياضة

مونديال 2026.. الأرجنتين تصعق إنجلترا وتتأهل للنهائي

صحيفة البلادaccess_time1 / صفر / 1448 هـ      16 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

تأهل المنتخب الأرجنتيني إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2026، بعد ما تخطي عقبة نظيره منتخب إنجلترا بالفوز عليه بنتيجة 2-1 في مباراة نصف النهائي.

نجح منتخب الأرجنتين في قلب تأخره بهدف سجله المنتخب الإنجليزي عن طريق أنطوني جوردون في الدقيقة 55، إلى انتصار بثنائية إينزو فرنانديز ولاوتارو مارتينيز في الدقيقتين 85 و90+2.

 

وتأهل منتخب الأرجنتين للمرة الثانية على التوالي إلى نهائي المونديال، حيث يواجه نظيره الإسباني مساء الأحد المقبل.

وفي المقابل يلتقي منتخب إنجلترا للمنافسة على المركز الثالث منتصف ليل السبت المقبل أمام نظيره الفرنسي.

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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