الإقتصاد

“موانئ” توقع 7 اتفاقيات لوجستية باستثمارات تقارب مليار ريال

صحيفة البلادaccess_time1 / صفر / 1448 هـ      16 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

وقّعت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” سبع اتفاقيات استثمارية مع عدد من الشركات الوطنية والعالمية، بقيمة استثمارية إجمالية تقارب مليار ريال، وذلك خلال حفل تدشين منطقة تفويج الشاحنات في ميناء جدة الإسلامي، في خطوة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية اللوجستية ودعم مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.

وشملت الاتفاقيات توقيع اتفاقية مع شركة “مصدر” لإنشاء مركز لوجستي متكامل يدعم عمليات المناولة والتخزين والتوزيع، إلى جانب اتفاقية مع شركة “مجموعة الغرب” لإنشاء مركز لوجستي مخصص لدعم الأنشطة التجارية والخدمات البحرية.

كما وقعت “موانئ” اتفاقية مع شركة “الشاطري ستور” لإنشاء مركز لوجستي متكامل يخدم عمليات الاستيراد والتصدير والخدمات اللوجستية، إضافة إلى اتفاقية مع شركة “جدير” لإنشاء مركز لوجستي متكامل يقدم خدمات التخزين.

وفي إطار تعزيز الاستثمارات القائمة، وقعت “موانئ” اتفاقية مع شركة “ميرسك” العالمية لتوسعة المركز اللوجستي التابع للشركة، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة وتعزيز القدرات التشغيلية.

كما شملت الاتفاقيات توقيع اتفاقيتين مع شركة “جي دي”، الأولى لإنشاء مركز لوجستي متكامل لدعم الخدمات اللوجستية الرقمية وإعادة التصدير في منطقة الخُمرة، والثانية لإنشاء مركز لوجستي يدعم عمليات المناولة والتخزين والتوزيع.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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