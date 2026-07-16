مشاركة لامين يامال في نهائي كأس العالم محل شك

أثارت الحالة البدنية للنجم الشاب لامين يامال حالة من القلق داخل معسكر المنتخب الإسباني، قبل أيام قليلة من مواجهة الأرجنتين في نهائي كأس العالم 2026، بعدما غاب عن التدريبات الجماعية واكتفى ببرنامج تأهيلي منفرد.

وخاض جناح برشلونة الحصة التدريبية الأولى للمنتخب الإسباني في مدينة نيوجيرسي بعيدًا عن المجموعة، إلى جانب الظهير بيدرو بورو، حيث أدى اللاعبان تدريبات بدنية خاصة ضمن خطة الجهاز الفني لإدارة الأحمال قبل المباراة النهائية.

تدريبات منفردة قبل النهائي

وشهد مران “لا روخا” عدم مشاركة لامين يامال في التدريبات الجماعية، الأمر الذي فتح باب التكهنات حول مدى جاهزيته لخوض النهائي المرتقب أمام الأرجنتين، خاصة بعد المجهود الكبير الذي بذله في مواجهة فرنسا بالدور نصف النهائي.

وكان المدرب لويس دي لا فوينتي قد أوضح عقب الفوز على فرنسا أن بيدرو بورو يعاني من إجهاد عضلي، في حين أكد أن لامين يامال لم يتعرض لإصابة، إلا أن اللاعب شعر ببعض الآلام الناتجة عن الالتحامات القوية التي تعرض لها خلال المباراة.

إدارة للأحمال أم إصابة؟

وبحسب صحيفة “آس” الإسبانية، فإن غياب يامال عن المران الجماعي يأتي في إطار برنامج خاص لإدارة الأحمال البدنية، بهدف تجهيزه بأفضل صورة للمباراة النهائية، وليس بسبب إصابة خطيرة قد تهدد مشاركته.

ورغم ذلك، لا تزال الشكوك قائمة بشأن مدى جاهزية اللاعب، في انتظار تطورات حالته خلال الحصص التدريبية المقبلة.

الجهاز الفني يترقب

ويأمل الجهاز الفني للمنتخب الإسباني في استعادة لامين يامال كامل لياقته قبل النهائي، نظرًا للدور المحوري الذي لعبه خلال مشوار “لا روخا” في البطولة، بعدما كان أحد أبرز العناصر الهجومية المؤثرة في وصول المنتخب إلى المباراة النهائية.

ومن المنتظر أن يحسم دي لا فوينتي موقف اللاعب النهائي خلال اليومين المقبلين، قبل الإعلان عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض المواجهة المرتقبة أمام الأرجنتين، في المباراة التي يسعى خلالها المنتخب الإسباني للتتويج بلقبه الثاني في تاريخ كأس العالم.