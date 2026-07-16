مجموعة متوازنة لأخضر الناشئات في تصفيات كأس آسيا تحت 17 عامًا

شهد اليوم الخميس إجراء قرعة تصفيات كأس آسيا للناشئات تحت 17 عامًا في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

وتشهد النسخة الثامنة من التصفيات مشاركة 27 منتخباً، تم توزيعها على ثماني مجموعات، ثلاث منها تضم أربعة منتخبات، وخمس مجموعات تضم ثلاثة منتخبات.

وتقام المنافسة بنظام الدوري من مرحلة واحدة في تجمع مركزي خلال الفترة من 13 إلى 17 تشرين الأول/أكتوبر 2025.

ويتأهل إلى النهائيات أصحاب المركز الأول في كل مجموعة، لينضموا إلى أربعة منتخبات ضمنت التأهل تلقائياً من خلال مشاركتها في كأس العالم للشابات تحت 17 عاماً 2025 في المغرب، وهي: جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، اليابان، جمهورية كوريا، والصين، ليكتمل عقد المنتخبات المشاركة في النسخة العاشرة بعدد 12 منتخباً، أي بزيادة أربعة منتخبات عن النسخة السابقة.

وضمت المجموعة الأولى منتخبات الفلبين وماليزيا وطاجيكستان المضيفة وسوريا، في حين تكونت المجموعة الثانية من منتخبات إيران ولبنان والكويت والسعودية.

وفي المجموعة الثالثة تتنافس على بطاقة التأهل منتخبات إندونيسيا وميانمار المضيفة ومنغوليا وماكاو، في حين تستضيف فيتنام منافسات المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانبها كلاً من هونغ كونغ الصين وغوام.

ويبرز في المجموعة الخامسة منتخب أستراليا الذي يتنافس مع سنغافورة المضيفة وجزر شمال ماريانا، في حين تضم المجموعة السادسة كلاً من تايلاند المضيفة ونيبال وتركمانستان.

وتشهد المجموعة السابعة تنافسًا قويًا بين الهند وأوزبكستان وقرغيزستان المضيفة، في حين اشتملت المجموعة الثامنة على منتخبات بنغلادش والصين تايبيه والأردن المضيف.

وتم توزيع المنتخبات المشاركة في القرعة على أربعة مستويات، بناءً على نظام نقاط مستمد من تصنيفها النهائي في النسخ الثلاث السابقة من النهائيات.

وتقام النهائيات خلال الفترة من 30 نيسان/أبريل ولغاية 17 أيار/مايو 2026.

– المجموعة الأولى: الفلبين، ماليزيا، طاجيكستان (المضيفة)، سوريا

– المجموعة الثانية: إيران، لبنان، الكويت، السعودية (المضيفة).

– المجموعة الثالثة: إندونيسيا، ميانمار (المضيفة)، منغوليا، ماكاو

– المجموعة الرابعة: فيتنام (المضيفة)، هونغ كونغ الصين، غوام

– المجموعة الخامسة: أستراليا، سنغافورة (المضيفة)، جزر شمال ماريانا

– المجموعة السادسة: تايلاند (المضيفة)، نيبال، تركمانستان

– المجموعة السابعة: الهند، أوزبكستان، قيرغيزستان (المضيفة)

– المجموعة الثامنة: بنغلادش، الصين تايبيه، الأردن (المضيفة).