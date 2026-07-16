كيسيه يرفض محاولات الاتحاد لضمه

أغلق الإيفواري فرانك كيسيه الباب أمام إمكانية انتقاله إلى صفوف الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما أبلغ إدارة النادي برفضه العودة إلى دوري روشن السعودي، مفضلاً استكمال مسيرته في الدوري الإيطالي.

وكشف الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، عبر حسابه على منصة “إكس”، أن كيسيه أبلغ مسؤولي الاتحاد بقراره النهائي، مؤكدًا أن الاستمرار في دوري روشن خلال الموسم المقبل ليس ضمن خياراته، في ظل اقترابه من خوض تجربة جديدة في إيطاليا.

وكان الاتحاد يضع لاعب وسط الأهلي السابق ضمن أولوياته لتدعيم خط الوسط، خاصة بعد الإصابة التي تعرض لها محمدو دومبيا، إلا أن موقف كيسيه أنهى آمال “العميد” في التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي.

وكان النادي الأهلي قد أعلن في وقت سابق نهاية مشوار كيسيه مع الفريق، بعد انتهاء عقده رسميًا، ليصبح لاعبًا حرًا ويبدأ دراسة العروض المقدمة إليه، قبل أن يحسم قراره بالعودة إلى الملاعب الإيطالية، رافضًا فكرة خوض تجربة جديدة في الدوري السعودي.