حدث تاريخي.. نهائي كأس العالم يكسر حاجز الملياري يورو

ستكون أنظار العالم متجهة يوم الأحد المقبل نحو ملعب “نيويورك نيو جيرسي”، ليس فقط لمتابعة صراع الذهب الكروي بين إسبانيا والأرجنتين، بل لمشاهدة الحدث المالي الأضخم في تاريخ كرة القدم.

ولأول مرة منذ انطلاق كأس العالم عام 1930، تكسر القيمة السوقية للمباراة النهائية حاجز الـ 2 مليار يورو “ما يعادل 2.35 مليار دولار”.

وبحسب موقع ترانسفير ماركت، تبلغ القيمة السوقية للمنتخب الإسباني 1.22 مليار يورو، بينما تبلغ القيمة السوقية للمنتخب الأرجنتيني 807 ملايين يورو، ما يعني أن القيمة السوقية للمباراة تتخطى حاجز الملياري يورو.

يذكر أن نهائي النسخة الماضية بين فرنسا والأرجنتين بلغت قيمته السوقية 1.67 مليار يورو، أي بفارق يتخطى 360 مليون يورو أقل من القيمة السوقية لنهائي نسخة 2026.