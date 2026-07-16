الرياضة

حدث تاريخي.. نهائي كأس العالم يكسر حاجز الملياري يورو

صحيفة البلادaccess_time1 / صفر / 1448 هـ      16 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

ستكون أنظار العالم متجهة يوم الأحد المقبل نحو ملعب “نيويورك نيو جيرسي”، ليس فقط لمتابعة صراع الذهب الكروي بين إسبانيا والأرجنتين، بل لمشاهدة الحدث المالي الأضخم في تاريخ كرة القدم.

ولأول مرة منذ انطلاق كأس العالم عام 1930، تكسر القيمة السوقية للمباراة النهائية حاجز الـ 2 مليار يورو “ما يعادل 2.35 مليار دولار”.

وبحسب موقع ترانسفير ماركت، تبلغ القيمة السوقية للمنتخب الإسباني 1.22 مليار يورو، بينما تبلغ القيمة السوقية للمنتخب الأرجنتيني 807 ملايين يورو، ما يعني أن القيمة السوقية للمباراة تتخطى حاجز الملياري يورو.

يذكر أن نهائي النسخة الماضية بين فرنسا والأرجنتين بلغت قيمته السوقية 1.67 مليار يورو، أي بفارق يتخطى 360 مليون يورو أقل من القيمة السوقية لنهائي نسخة 2026.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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