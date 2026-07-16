ترامب سيحضر نهائي مونديال 2026

سيحضر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهائي مونديال 2026 في كرة القدم الذي سيجمع بين الأرجنتين، حاملة اللقب، وإسبانيا على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي الأحد، وفق ما أفادت الخميس كارولين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض.

وقالت ليفيت للصحافيين: “سيختتم حضوره ما كان أكثر كأس عالم مشاهدة وأكثرها أمانًا ونجاحًا في التاريخ الأمريكي”.

وأضافت: “هذه خاتمة مناسبة لبطولة أظهرت قدرة الولايات المتحدة على استضافة العالم على أضخم مسرح كروي”.

وأشارت ليفيت إلى أن الرئيس الأمريكي سيحضر أيضًا حفل استقبال للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في برج ترامب بنيويورك يوم الجمعة.