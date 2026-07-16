الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تستطلع آراء العموم حول التحديثات على وثيقة (سايبر-التعليم)

البلاد (جدة)

دعت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني العموم إلى تقديم مرئياتهم حول التحديثات على وثيقة الإطار السعودي للتعليم العالي في الأمن السيبراني (سايبر-التعليم)، ويأتي ذلك بناءً على مهمات الهيئة واختصاصاتها في وضع السياسات وآليات الحوكمة والأطر والمعايير والضوابط والإرشادات المتعلقة بالأمن السيبراني في المملكة، وبناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني، والمشاركة في إعداد البرامج التعليمية والتدريبية الخاصة بها، وإعداد المعايير المهنية والأطر وبناء وتنفيذ المقاييس والاختبارات القياسية المهنية ذات العلاقة.

وبينت الهيئة أن التحديثات التي جرت على الوثيقة شملت مراجعة شاملة للوحدات المعرفية وفقاً للاتجاهات الحديثة في المجال، واستحداث وحدات معرفية جديدة، ومراجعة أوصاف البرامج التعليمية بما يحقق المواءمة مع أحدث المعايير المرجعية، كما تم استحداث مسارات جديدة لتغطية برامج الماجستير القائمة في التخصصات ذات العلاقة التي تتضمن مساراً مختصاً بالأمن السيبراني، وغيرها من التحديثات، وذلك استناداً إلى أفضل الممارسات العالمية والمعايير الدولية النموذجية، بما يعزز من كفاءة وجودة تطبيق الإطار وضمان بقائه شاملاً وفعالاً لضمان الجودة الأكاديمية للبرامج التعليمية المرتبطة بمجال الأمن السيبراني، وبناء الكوادر السيبرانية الوطنية على نحو منهجي ومتميز للإسهام في تعزيز الأمن السيبراني على المستوى الوطني.

وتحث الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الأفراد وكافة الجهات ذات العلاقة، على إبداء المرئيات حول التحديثات على وثيقة الإطار السعودي للتعليم العالي في الأمن السيبراني (سايبر-التعليم)، وحددت يوم الجمعة 1 ربيع الأول 1448هـ الموافق 14 أغسطس 2026م آخر موعد لتلقي المرئيات، وذلك من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم “استطلاع” أو من خلال تعبئة نموذج تقديم المرئيات المتاح في الموقع الإلكتروني للهيئة وإرساله إلى:info@nca.gov.sa ، كما يمكن الحصول على نسخة من الوثيقة وتقديم المرئيات بشأنها من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة.