السياسة

المملكة تدين استمرار الاعتداءات الإيرانية غير المبررة على الكويت والبحرين والأردن

صحيفة البلادaccess_time1 / صفر / 1448 هـ      16 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

 

البلاد (الرياض)
أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية بأشد العبارات استمرار إيران في هجماتها غير المبررة على دولة الكويت، ومملكة البحرين، والمملكة الأردنية الهاشمية، مؤكدة وقوفها التام مع الدول الشقيقة في ما تتخذه من إجراءات تجاه الاعتداءات الإيرانية الغاشمة.
وجددت المملكة استنكارها لما تقوم به إيران من تهديد لأمن المنطقة واستقرارها، وانتهاكها لمبادئ القانون الدولي وقواعد حسن الجوار، مشددةً على أهمية الوقف الفوري لكافة أشكال التصعيد العسكري، والعودة إلى الحوار وحل الخلافات بالطرق الدبلوماسية.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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