السياسة

الدفاعات الكويتية تعترض 4 صواريخ جوالة و21 طائرة مسيرة معادية

صحيفة البلادaccess_time1 / صفر / 1448 هـ      16 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (الكويت)

اعترضت الدفاعات الجوية الكويتية، اليوم، 4 صواريخ جوالة و21 طائرة مسيرة إيرانية معادية.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان في تصريح نشرته وكالة الأنباء الكويتية، أن العدوان الإيراني الآثم الذي استهدف منشآت حيوية أسفر عن وقوع أضرار مادية من دون تسجيل أي إصابات بشرية.
وأكّد استمرار القوات المسلحة في أداء مهامها وواجباتها بكفاءة عالية، في إطار الجاهزية والاستعداد الدائمين، بما يضمن أمن الوطن وحفظ سلامة المواطنين والمقيمين.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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