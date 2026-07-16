الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى مجددًا لهجمات طائرات مسيّرة معادية

البلاد (الكويت)
أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، أن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت مجددًا، لهجمات طائرات مسيّرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم.
ونبّهت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي في بيان صحفي نقلته وكالة أنباء الكويتية “كونا”، بأن أصوات الانفجارات إن سُمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية، داعية الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.
أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، أن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت مجددًا، لهجمات طائرات مسيّرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم.
ونبّهت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي في بيان صحفي نقلته وكالة أنباء الكويتية “كونا”، بأن أصوات الانفجارات إن سُمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية، داعية الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.