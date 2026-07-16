السياسة

الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى مجددًا لهجمات طائرات مسيّرة معادية

صحيفة البلادaccess_time1 / صفر / 1448 هـ      16 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق
البلاد (الكويت)
أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، أن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت مجددًا، لهجمات طائرات مسيّرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم.
ونبّهت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي في بيان صحفي نقلته وكالة أنباء الكويتية “كونا”، بأن أصوات الانفجارات إن سُمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية، داعية الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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