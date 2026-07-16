الرياضة

الاتحاد يعلن نجاح جراحة شراحيلي

صحيفة البلادaccess_time1 / صفر / 1448 هـ      16 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

أعلن نادي الاتحاد اليوم، الخميس، عن نجاح العملية الجراحية التي خضع لها لاعبه أحمد شراحيلي في مدينة بورتو البرتغالية.

وقال نادي الاتحاد في بيان رسمي نشره عبر حسابه على منصة “إكس”: “أجرى لاعب الفريق أحمد شراحيلي، عملية جراحية في الكاحل الأيسر بمدينة بورتو البرتغالية، تحت إشراف استشاري جراحة الكاحل الدكتور نونو بريتو”.

وأضاف: “وتكللت العملية بالنجاح على أن ينضم اللاعب خلال الفترة المقبلة إلى معسكر الفريق الإعدادي في مدينة ماربيا الإسبانية لبدء برنامجه التأهيلي بإشراف الجهاز الطبي للنادي وفق الخطة العلاجية الموضوعة من الطبيب الجراح”.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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