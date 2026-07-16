الاتحاد يعلن نجاح جراحة شراحيلي

أعلن نادي الاتحاد اليوم، الخميس، عن نجاح العملية الجراحية التي خضع لها لاعبه أحمد شراحيلي في مدينة بورتو البرتغالية.

وقال نادي الاتحاد في بيان رسمي نشره عبر حسابه على منصة “إكس”: “أجرى لاعب الفريق أحمد شراحيلي، عملية جراحية في الكاحل الأيسر بمدينة بورتو البرتغالية، تحت إشراف استشاري جراحة الكاحل الدكتور نونو بريتو”.

وأضاف: “وتكللت العملية بالنجاح على أن ينضم اللاعب خلال الفترة المقبلة إلى معسكر الفريق الإعدادي في مدينة ماربيا الإسبانية لبدء برنامجه التأهيلي بإشراف الجهاز الطبي للنادي وفق الخطة العلاجية الموضوعة من الطبيب الجراح”.