اتفاقية “سعودية صينية” لتطوير مشروع للهيدروجين والأمونيا الخضراء

شهد مجلس الأعمال السعودي الصيني، التابع لاتحاد الغرف السعودية، توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين شركة طاقة الهيدروجين (HEIC) وشركة China National Engineering Construction Corporation Seven Ltd (CC7)، لتطوير مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء على ساحل البحر الأحمر بين مدينتي جدة وجازان، في خطوة تدعم مستهدفات المملكة في الطاقة النظيفة وتعزز مكانتها مركزًا إقليميًا للطاقة المستدامة.

وتهدف الاتفاقية إلى إنشاء مشروع متكامل للهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء باستثمارات تُقدّر بنحو 3 مليارات دولار، فيما تشير خطط التطوير إلى استثمارات إجمالية تتراوح بين 4 و5 مليارات دولار أمريكي، بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وتشمل مجالات التعاون تطوير مشروع البحر الأحمر لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وإنشاء بنية تحتية متقدمة قادرة على إنتاج نحو مليون طن سنويًا من الأمونيا الخضراء، إلى جانب نقل المعرفة والتقنيات المتقدمة في مجالات الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة والهندسة الصناعية.

كما تتضمن الاتفاقية تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين القطاع الخاص السعودي والصيني في قطاع الطاقة النظيفة، واستكمال الدراسات الهندسية والهيكلة التمويلية واختيار التقنيات وترتيبات شراء الإنتاج (Offtake Agreements) تمهيدًا لبدء تنفيذ المشروع.

وتركز الشراكة كذلك على تطوير سلسلة قيمة متكاملة للهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء داخل المملكة، ودعم توطين التقنيات والخبرات المتخصصة في قطاع الطاقة النظيفة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية المملكة في أسواق الطاقة المستقبلية.