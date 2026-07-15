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وزير الداخلية يزور ملعب طيران الرياض في مدريد

صحيفة البلادaccess_time30 / محرم / 1448 هـ      15 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (مدريد)

زار وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، اليوم (الأربعاء)، وحدة الرقابة التنظيمية في ملعب طيران الرياض ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، برفقة وزير الداخلية بإسبانيا فرناندو غراندي مارلاسكا.

واطّلع وزير الداخلية خلال الزيارة على المنظومة التقنية لأمن الفعاليات الرياضية في الملعب، كما استمع إلى شرحٍ عن منظومة إدارة أمن الفعاليات الرياضية، وإدارة الحشود.

واطلع أيضًا على آليات الاستجابة للحالات الطارئة، ودور التقنيات الحديثة في تعزيز الأمن والسلامة خلال استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى، وذلك بحضور الوفد الرسمي المرافق لسمو وزير الداخلية.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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