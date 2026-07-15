وزير الداخلية يزور ملعب طيران الرياض في مدريد

زار وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، اليوم (الأربعاء)، وحدة الرقابة التنظيمية في ملعب طيران الرياض ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، برفقة وزير الداخلية بإسبانيا فرناندو غراندي مارلاسكا.

واطّلع وزير الداخلية خلال الزيارة على المنظومة التقنية لأمن الفعاليات الرياضية في الملعب، كما استمع إلى شرحٍ عن منظومة إدارة أمن الفعاليات الرياضية، وإدارة الحشود.

واطلع أيضًا على آليات الاستجابة للحالات الطارئة، ودور التقنيات الحديثة في تعزيز الأمن والسلامة خلال استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى، وذلك بحضور الوفد الرسمي المرافق لسمو وزير الداخلية.