وزير الخارجية ونظيره المصري يبحثان مستجدات المنطقة

البلاد (الرياض)

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية الدكتور بدر عبدالعاطي.

وخلال الاتصال، أعرب الدكتور بدر عبدالعاطي عن تضامن جمهورية مصر العربية، ودعمها الكامل للمملكة في الحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها عقب الهجمات الصاروخية، التي أطلقتها مليشيات الحوثي، كما تم خلال الاتصال بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة بشأنها.