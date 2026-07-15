المحليات

وزير الخارجية ونظيره المصري يبحثان مستجدات المنطقة

صحيفة البلادaccess_time30 / محرم / 1448 هـ      15 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (الرياض)
تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية الدكتور بدر عبدالعاطي.
وخلال الاتصال، أعرب الدكتور بدر عبدالعاطي عن تضامن جمهورية مصر العربية، ودعمها الكامل للمملكة في الحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها عقب الهجمات الصاروخية، التي أطلقتها مليشيات الحوثي، كما تم خلال الاتصال بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة بشأنها.

صحيفة البلاد

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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