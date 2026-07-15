هدد إيران بهجوم وشيك.. ترمب يتوعد بضرب «جبل المعول»

البلاد (واشنطن)

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب باستهداف ما يعرف بـ«جبل المعول» أو «جبل الفأس» قرب منشأة نطنز النووية الإيرانية، مؤكدًا أن الموقع قد يكون هدفًا لضربة عسكرية أمريكية «في وقت قريب للغاية»، في أحدث تصعيد للخطاب الأمريكي تجاه إيران.

وقال ترمب، خلال مقابلة مع الإعلامي المحافظ هيو هيويت: إن «جبل المعول» يمثل هدفًا محتملاً لضربة كبيرة قرب منشأة نطنز، مضيفًا: «سنقضي على جبل المعول.. أبلغوا الإيرانيين أن يتأهبوا»، في إشارة إلى احتمال تنفيذ هجوم جديد ضد الموقع.

ويقع المجمع داخل جبل «كوه كولانج» جنوب منشأة نطنز النووية وسط إيران، إلا أن طبيعة المنشأة وما تضمه لا تزال غير معروفة بشكل كامل. وبدأت أعمال الإنشاء فيه عقب الانفجار والحريق اللذين استهدفا منشأة نطنز في يوليو 2020، وأديا إلى تدمير أجزاء من قاعات تجميع أجهزة الطرد المركزي المتطورة، فيما قالت طهران آنذاك: إن الحادث ناتج عن عملية تخريب.

وفي وقت لاحق، أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن إيران شرعت في إنشاء منشأة بديلة تحت الأرض لتعزيز حماية برنامجها النووي.

وجاءت تهديدات ترمب بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية الأمريكية داخل الأراضي الإيرانية، إذ استهدفت غارات أمريكية مناطق نفطية في محافظة خوزستان جنوب غربي إيران، شملت مدينة آبادان التي تضم أقدم مصفاة نفط في الشرق الأوسط، ومدينة ماهشهر الساحلية التي تعد مركزًا مهمًا للصناعات البتروكيماوية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا».

كما أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي بوقوع خمسة انفجارات في محيط مدينة بندر عباس الساحلية القريبة من مضيق هرمز، بينما أعلنت السلطات المحلية في محافظة بوشهر تعرض أربعة مواقع داخل المدينة لقصف، شمل محيط المنطقة التي تضم محطة إيران الوحيدة لإنتاج الطاقة النووية.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد غير مسبوق للمواجهة بين واشنطن وطهران، وسط مخاوف متزايدة من اتساع رقعة التصعيد العسكري وانعكاساته على أمن المنطقة والمنشآت النووية والطاقة.