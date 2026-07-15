ميناء جدة يستقبل أول سفينة بحمولة 60 ألف طن

البلاد ( جدة)

كشفت الهيئة العامة للموانئ السعودية”موانئ”، أمس (الثلاثاء)، أن ميناء جدة الإسلامي استقبل بالتعاون مع الشركة المتحدة للسكر أول سفينة ذات حمولات كبيرة (NKR ALICE) بحمولة تُقدر بـ60 ألف طن من السكر. وأضافت الهيئة أن استقبال السفينة العملاقة جاء بعد أن تم تعميق الرصيف البحري 29 إلى عمق 13م، ضمن دور الميناء في دعم سلاسل الإمداد للمواد الغذائية والبضائع العامة بالمملكة. وأكدت أن الخطوة تستهدف تعزيز جاهزية الميناء في الأمن الغذائي، وتطوير الأرصفة البحرية لاستيعاب السفن ذات الحمولات الكبيرة، وتعزيز الشراكة مع الشركة المتحدة للسكر لدعم الصناعة وزيادة إنتاجها في الميناء.