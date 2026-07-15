مونديال2026.. شبيهة هالاند الروسية: “أتعايش مع الأمر بهدوء”

صرحت العارضة الروسية أناستاسيا كوستروميتينا، شبيهة نجم المنتخب النروجي لكرة القدم إرلينغ هالاند، لوكالة فرانس برس أنها تتعايش مع هذه الحالة “بهدوء” بعد فترة من عدم الفهم في مواجهة ملاحظات أقاربها.

وقالت كوستروميتينا ابنة الـ 24 عاما، في حوار معها في موسكو “في البداية، لم أفهم بصراحة كيف يمكن أن أشبه رجلا ولاعب كرة قدم. لكنني بعد ذلك بدأت أتعامل مع الأمر بروح الدعابة، والآن أتعايش معه بهدوء”.

ويتميز وجه أناستاسيا بجبهة بارزة، أنف أفطس، شفاه ممتلئة، عينين زرقاوين غائرتين، وشعر أشقر طويل، ما جعل ملامحها تتشابه إلى حد بعيد مع مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأوضحت العارضة أن أصدقاءها وعائلتها كانوا يمزحون بشأن هذا الشبه منذ أربع سنوات.

لكن عندما أصبح إرلينغ هالاند أحد نجوم مونديال 2026، بفضل النكات الكثيرة حول تعابير وجهه، قررت الروسيةأن تشارك هذه الشبه علنا.

ويُظهر مقطع فيديو قصير نُشر في الخامس من يوليو على إنستغرام محاكاة شبيهة هالاند بدقة لابتسامة ونظرة وتعابير ملامح وجه نجم سيتي.

وقد حصد هذا المنشور منذ ذلك الحين أكثر من ستة ملايين إعجاب.