مقتل قيادي و3 عناصر من حماس في غزة

البلاد (غزة)

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أربعة من عناصر حركة حماس، بينهم قائد الوحدة البحرية التابعة للحركة أسامة نعيم حمدي، خلال غارتين منفصلتين استهدفتا مدينة غزة وشمال القطاع، مؤكدًا استمرار عملياته العسكرية ضد ما وصفها بالبنى والقدرات القتالية للحركة.

وأوضح الجيش، في بيان، أن غارة جوية نُفذت في مدينة غزة أسفرت عن مقتل أسامة نعيم حمدي، الذي قال: إنه تولى خلال الفترة الماضية إعادة بناء وتعزيز قدرات الوحدة البحرية التابعة لحماس، والعمل على توسيع نشاطها في المجال البحري.

وأضاف أن غارة أخرى استهدفت شمال قطاع غزة، وأسفرت عن مقتل ثلاثة من عناصر الحركة، مشيرًا إلى أنهم كانوا مسلحين وشكلوا «تهديدًا مباشرًا» للقوات الإسرائيلية المنتشرة في المنطقة.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن قواته تواصل عملياتها في جنوب قطاع غزة؛ وفق الخطط العسكرية المقررة، مشددًا على مواصلة استهداف ما وصفها بجميع مصادر التهديد ضد قواته.

في المقابل، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة وصول ثمانية قتلى و32 مصابًا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مشيرة إلى أن حصيلة الضحايا منذ سريان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي ارتفعت إلى 1108 قتلى و3578 مصابًا، إضافة إلى انتشال 800 جثمان من مناطق متفرقة.

وأضافت الوزارة أن إجمالي ضحايا الحرب في القطاع منذ اندلاعها عقب هجوم السابع من أكتوبر 2023 بلغ 73,231 قتيلًا و173,686 مصابًا، في ظل استمرار العمليات العسكرية وتدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع.