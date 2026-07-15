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ضمن حزمة من القرارات التطويرية والتحولية.. النائب العام يكلف رؤساء للنيابات العامة

صحيفة البلادaccess_time30 / محرم / 1448 هـ      15 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (الرياض)
أصدر النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة د. خالد بن محمد اليوسف، قرارًا بتكليف رؤساء للنيابات العامة بمناطق المملكة، وذلك ضمن حزمة من القرارات التطويرية والتحولية التي تشهدها النيابة العامة.
وأعرب رؤساء النيابات العامة المكلفون عن شكرهم وتقديرهم للنائب العام على هذه الثقة، مؤكدين عزمهم على بذل أقصى الجهود للقيام بالمهام الموكلة إليهم، والإسهام في تعزيز كفاءة العمل النيابي وتحقيق مستهدفاته.
يأتي هذا القرار تعزيزًا لمنظومة العمل النيابي من خلال تمكين كفاءات مؤهلة قادرة على تلبية متطلبات المرحلة الحالية واستشراف المستقبل، بما يسهم في رفع جودة الأداء، وتسريع وتيرة إنجاز القضايا، في ظل الدعم غير المحدود الذي توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- للجهات القضائية في المملكة.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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