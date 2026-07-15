شدد على أهمية تطوير «مدرستي» والاستفادة من خبرات المتقاعدين.. «الشورى» يطالب «التأمين» باستمرار رعاية مصابي الأمراض المزمنة

البلاد (الرياض)

عقد مجلس الشورى أمس (الثلاثاء) في الرياض، جلسته العادية الثالثة والأربعين من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، واستعرض خلالها عددًا من التقارير السنوية للجهات الحكومية، وأصدر مجموعة من القرارات والتوصيات، التي تستهدف تطوير الأداء ورفع جودة الخدمات.

وطالب المجلس وزارة التعليم بتطوير مؤشر لقياس جاهزية الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة للانتقال إلى المرحلة الابتدائية، بما يدعم استمرارية التعلم ويقلل الفجوات التعليمية ويحسن مخرجات التعليم. كما دعا الوزارة إلى وضع آليات للاستفادة من خبرات المعلمين والمعلمات المتقاعدين، وتنظيم حضور الهيئة التعليمية بما يرفع كفاءة البيئة المدرسية، وتطوير منصة «مدرستي» عبر توظيف التقنيات الناشئة لدعم نموذج المدارس الذكية، إضافة إلى تقييم منصة «قبول» والحد من حالات الانسحاب والتعثر الأكاديمي.

كما طالب المجلس مركز التأمين الصحي الوطني بحوكمة مطالبات المرافق الصحية، وتنظيم العلاقة بينه وبين الجهات التأمينية الأخرى، وضمان استمرار الرعاية للمصابين بالأمراض المزمنة، إلى جانب تطوير مسارات الإحالات للعلاج داخل المملكة وخارجها. كما دعا الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى استكمال ربط الصيدليات بنظام التتبع الإلكتروني «رصد»، وتشديد الرقابة على المنتجات العشبية غير المسجلة، وتطوير برامج التدريب، ومعالجة تنظيم تداول منتجات الألبان، والتوسع في إشراك القطاع الخاص في بعض خدماتها.

وأكد المجلس أهمية تعزيز الوعي الإسعافي، مطالبًا هيئة الهلال الأحمر السعودي بتعريف المجتمع بالحالات التي تستدعي طلب الخدمات العاجلة، ووضع إطار وطني؛ لقياس أثر الخدمات الإسعافية على نتائج المرضى.

وفي الجانب الاقتصادي، دعا المجلس وزارة الاستثمار إلى قياس أثر مبادرة سلاسل الإمداد العالمية «جسري»، وتطوير متابعة المستثمرين، وقياس استفادة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من العقود الممنوحة للشركات الأجنبية. كما طالب الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار بوضع مؤشرات لتقييم الفرص الاستثمارية وحوكمة أدوار الجهات المعنية باستقطاب الاستثمار الأجنبي.

وشملت قرارات المجلس قطاعات الرياضة والإحصاء والحرمين والصناعة والإسكان والتنمية الخارجية، حيث دعا إلى دعم المواهب الرياضية، وتطوير المنظومة الإحصائية، ورفع جاهزية خدمات الحرمين، وتحفيز الاستثمار الصناعي، وإعادة تأهيل الأحياء الأقل خدمة، ودعم الإسكان التنموي.

كما ناقش المجلس تقرير وزارة الصحة، وطرح الأعضاء عددًا من المقترحات، بينها حوكمة استخدام الأنظمة الذكية في الرعاية الطبية، واستكمال المشاريع الصحية المتعثرة، وتعزيز التكامل الرقمي لخدمات كبار السن، وتحسين بيئة عمل التمريض، وتوسيع برامج الكشف المبكر عن السرطان، وتطوير علاج السكري، وتفعيل السجل الصحي الموحد، ورفع توطين مهنة الصيدلة.