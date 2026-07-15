“الشورى” يطالب “الصحة” بالاستفادة من المستشفيات الجامعية وضبط المنصات

طالب مجلس الشورى وزارة الصحة بدراسة تبني نموذج للاستفادة من مرافق المستشفيات الجامعية وأقسامها الجاهزة، وتشديد الرقابة على محتويات المنصات الرقمية الصحية المضللة المتداولة، والمبادرة إلى توعية المجتمع بشأنها منذ بدء تداولها؛ للحد من آثارها السلبية.
كما طالب المجلس، خلال جلسته العادية الرابعة والأربعين للسنة الثانية من الدورة التاسعة والمنعقدة برئاسة نائب رئيس المجلس د. مشعل بن فهم السُّلمي، اليوم (الأربعاء)، الوزارة بتطوير خدماتها المختبرية والتشخيصية، ودراسة الانكشاف المرتبط بالفحوصات المحالة إلى خارج المملكة وتوطينها؛ بما يعزز الأمن الصحي، وتفعيل دورها الرقابي والتنظيمي على منظومة توفير الدم ونقله، والخدمات المرتبطة بها في جميع الجهات الصحية.
وشدد المجلس على ضرورة رفع مستوى تغطية خدمات الصحة النفسية، وتسهيل الوصول إليها، والتوسع في برامج الوقاية والتدخل المبكر وخدمات المتابعة والدعم النفسي خارج المستشفيات، داعيًا الوزارة إلى معالجة فجوات التوظيف، وتغطية الاحتياج للكوادر والتخصصات الصحية في المناطق والمحافظات كافة.
من جهة أخرى، دعا المجلس المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية إلى رفع مستوى الرفاه والعافية النفسية في بيئات العمل، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بمفاهيم العافية النفسية، وتقليل الوصمة الاجتماعية المرتبطة بالصحة النفسية وخدماتها.
وشدد المجلس على وزارة الحج والعمرة العمل على معالجة التحديات التي تواجه برامج الاستعداد المسبق لحجاج الخارج، ومعالجة تعثر مبادرة تأسيس وتشغيل مراكز التفويج والعمليات المشتركة.
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