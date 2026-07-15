“الشورى” يطالب “الصحة” بالاستفادة من المستشفيات الجامعية وضبط المنصات

البلاد (الرياض)

طالب مجلس الشورى وزارة الصحة بدراسة تبني نموذج للاستفادة من مرافق المستشفيات الجامعية وأقسامها الجاهزة، وتشديد الرقابة على محتويات المنصات الرقمية الصحية المضللة المتداولة، والمبادرة إلى توعية المجتمع بشأنها منذ بدء تداولها؛ للحد من آثارها السلبية.