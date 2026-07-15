الجيش الأمريكي يبدأ ضربات جوية جديدة ضد إيران

قال الجيش الأمريكي: إنه بدأ موجة جديدة من الضربات الجوية ضد إيران في الساعة السادسة صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (العاشرة صباحًا بتوقيت جرينتش) اليوم الأربعاء.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها على منصة إكس: “الضربات هدفها مواصلة إضعاف القدرات العسكرية التي تستخدمها القوات الإيرانية لمهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز”.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت، في وقت سابق، شن ضربات عسكرية على إيران لليوم الرابع على التوالي، في خطوة تهدف إلى إضعاف قدراتها المستخدمة في استهداف السفن التجارية. وتستعد واشنطن لإعادة تفعيل حصارها البحري للموانئ الإيرانية.

وذكرت القيادة المركزية الأميركية “سنتكوم” في منشور لها على منصة “إكس” أن هذه الضربات تهدف إلى تقويض القدرات الإيرانية المستعملة في مهاجمة السفن التجارية ضمن مضيق هرمز الاستراتيجي.

وأفادت “سنتكوم” بأن هذه الإجراءات تأتي في سياق استعداد القوات الأميركية لإعادة تفعيل الحصار البحري الشامل على الموانئ والمناطق الساحلية التابعة لإيران، مما يشير إلى تصعيد محتمل في الضغوط العسكرية والاقتصادية.