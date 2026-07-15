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أمير المنطقة الشرقية يستقبل رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة

صحيفة البلادaccess_time30 / محرم / 1448 هـ      15 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

 

البلاد (الدمام)
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، في مكتبه اليوم، رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة الشرقية الشيخ خالد بن سليمان القرعاوي، بمناسبة تعيينه.
وهنأ سمو أمير المنطقة الشرقية الشيخ القرعاوي بهذه المناسبة، متمنيًا له التوفيق والسداد في أداء مهام عمله.
وأعرب الشيخ القرعاوي عن الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة الشرقية على تهنئته واهتمامه، سائلًا الله تعالى العون والتوفيق والسداد.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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