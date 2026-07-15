أمير المنطقة الشرقية يستقبل رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة

البلاد (الدمام)
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، في مكتبه اليوم، رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة الشرقية الشيخ خالد بن سليمان القرعاوي، بمناسبة تعيينه.
وهنأ سمو أمير المنطقة الشرقية الشيخ القرعاوي بهذه المناسبة، متمنيًا له التوفيق والسداد في أداء مهام عمله.
وأعرب الشيخ القرعاوي عن الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة الشرقية على تهنئته واهتمامه، سائلًا الله تعالى العون والتوفيق والسداد.
وهنأ سمو أمير المنطقة الشرقية الشيخ القرعاوي بهذه المناسبة، متمنيًا له التوفيق والسداد في أداء مهام عمله.
وأعرب الشيخ القرعاوي عن الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة الشرقية على تهنئته واهتمامه، سائلًا الله تعالى العون والتوفيق والسداد.