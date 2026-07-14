المحليات

ولي العهد يواسي أمير قطر في وفاة الشيخ حمد بن خليفة

صحيفة البلادaccess_time29 / محرم / 1448 هـ      14 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)
أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا أمس (الاثنين)، بصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر. وعبَّر سمو ولي العهد خلال الاتصال، عن تعازيه ومواساته لسموه في وفاة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني- رحمه الله- سائلًا المولى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته.
فيما أعرب سمو أمير دولة قطر، عن شكره وتقديره لسمو ولي العهد على مشاعره الأخوية الصادقة.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *