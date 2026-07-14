ولي العهد يواسي أمير قطر في وفاة الشيخ حمد بن خليفة

البلاد (جدة)

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا أمس (الاثنين)، بصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر. وعبَّر سمو ولي العهد خلال الاتصال، عن تعازيه ومواساته لسموه في وفاة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني- رحمه الله- سائلًا المولى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته.

فيما أعرب سمو أمير دولة قطر، عن شكره وتقديره لسمو ولي العهد على مشاعره الأخوية الصادقة.