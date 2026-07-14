وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف بالمالديف: السعودية ترسخ الوسطية وتعزز نشر العقيدة الصحيحة

البلاد (ماليه)

أشاد وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف بجمهورية المالديف الدكتور محمد شهيم علي سعيد، بالبرامج العلمية والمبادرات النوعية التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المالديف، مؤكدًا أنها تؤدي دورًا بارزًا في ترسيخ المنهج الإسلامي المعتدل، ونشر العقيدة الصحيحة.

جاء ذلك في تصريح له بمناسبة اختتام الدورة العلمية التأصيلية في عقيدة أهل السنة والجماعة لتأهيل الأئمة والخطباء والمؤذنين، التي نفذتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلةً بالملحقية الدينية في سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الهند، بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف بجمهورية المالديف، واستمرت ثلاثة أيام, بمشاركة 120 إمامًا وخطيبًا ومؤذنًا وطالب علم.

وأعرب سعيد عن سعادته بما حققته الدورة من نجاح وأثر علمي متميز، مشيرًا إلى إسهامها في تأهيل المشاركين وتعزيز معارفهم الشرعية، بما ينعكس إيجابًا على أداء رسالتهم الدعوية.

وثمّن جهود المملكة في دعم البرامج العلمية والدعوية التي تعزز قيم الوسطية والاعتدال، وتسهم في نشر العقيدة الإسلامية الصحيحة.