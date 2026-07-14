نيابةً عن وزير الخارجية.. السماري يقدم واجب العزاء في وفاة أمير قطر السابق

البلاد (الرياض)

نيابةً عن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، قدّم وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير عبدالمجيد السماري، أمس (الاثنين)، واجب العزاء في وفاة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني- رحمه الله- لسفير دولة قطر لدى المملكة بندر محمد العطية، وذلك بمقر السفارة القطرية بالرياض. وعبّر السفير السماري عن خالص العزاء والمواساة لحكومة وشعب دولة قطر الشقيقة في وفاة المغفور له بإذن الله، سائلًا المولى- عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته.