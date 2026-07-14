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نيابةً عن وزير الخارجية.. السماري يقدم واجب العزاء في وفاة أمير قطر السابق

صحيفة البلادaccess_time29 / محرم / 1448 هـ      14 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (الرياض)
نيابةً عن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، قدّم وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير عبدالمجيد السماري، أمس (الاثنين)، واجب العزاء في وفاة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني- رحمه الله- لسفير دولة قطر لدى المملكة بندر محمد العطية، وذلك بمقر السفارة القطرية بالرياض. وعبّر السفير السماري عن خالص العزاء والمواساة لحكومة وشعب دولة قطر الشقيقة في وفاة المغفور له بإذن الله، سائلًا المولى- عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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