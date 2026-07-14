الإقتصاد

ميناء جدة يستقبل أول سفينة عملاقة بحمولة 60 ألف طن

صحيفة البلادaccess_time29 / محرم / 1448 هـ      14 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

كشفت الهيئة العامة للموانئ السعودية “موانئ”، اليوم (الثلاثاء)، أن ميناء جدة الإسلامي استقبل بالتعاون مع الشركة المتحدة للسكر أول سفينة ذات حمولات كبيرة (NKR ALICE) بحمولة تُقدر بـ60 ألف طن من السكر.

وأضافت الهيئة أن استقبال السفينة العملاقة جاء بعد أن تم تعميق الرصيف البحري 29 إلى عمق 13م، ضمن دور الميناء في دعم سلاسل الإمداد للمواد الغذائية والبضائع العامة بالمملكة.

وأكدت أن الخطوة تستهدف تعزيز جاهزية الميناء في الأمن الغذائي، وتطوير الأرصفة البحرية لاستيعاب السفن ذات الحمولات الكبيرة، وتعزيز الشراكة مع الشركة المتحدة للسكر لدعم الصناعة وزيادة إنتاجها في الميناء.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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