مذكرة تفاهم لبحث الفرص في البنية التحتية الرقمية.. ضخ ملياري دولار في شركات صندوق الاستثمارات

البلاد (الرياض)

وقع صندوق الاستثمارات العامة وشركة “آي سكويرد كابيتال”، المتخصصة عالميًا في إدارة استثمارات البنية التحتية، مذكرة تفاهم لبحث فرص استثمارية في قطاعي العقارات والبنية التحتية الأساسية المملوكة للصندوق وشركات محفظته، مع توجه الشركة لتخصيص استثمارات تصل إلى ملياري دولار.

وبموجب المذكرة، سيدرس الطرفان بالتعاون مع شركات محفظة الصندوق فرصًا استثمارية في البنية التحتية الرقمية وأنظمة تبريد المناطق، مع تخصيص ما يصل إلى مليار دولار لكل قطاع، وإمكانية التوسع إلى مجالات أخرى ذات صلة ضمن محفظة الصندوق.

وأوضح صندوق الاستثمارات العامة أن الاتفاقية تتماشى مع استراتيجيته للفترة 2026-2030، التي تستهدف تعزيز الشراكات مع المستثمرين العالميين، وتعظيم القيمة لشركات المحفظة، وتسريع تنفيذ المشاريع وجذب المزيد من رؤوس الأموال إلى المملكة.

وقال سعد الكرود، رئيس الإدارة العامة للاستثمارات العقارية المحلية في الصندوق، إن المشاريع العقارية والبنية التحتية التي يطورها الصندوق تسهم في جذب كبار المستثمرين العالميين وتحقيق عوائد مستدامة، مؤكدًا أن المذكرة تجمع بين خبرات الصندوق وقدرات “آي سكويرد كابيتال” في قطاع البنية التحتية.

من جانبه، أكد صادق وهبة، رئيس مجلس الإدارة والشريك الإداري للشركة، أن مذكرة التفاهم تعكس الثقة المتبادلة بين الطرفين، وتمهد لمرحلة من المساهمة الفعلية في تطوير البنية التحتية بالمملكة ودعم مشاريعها التنموية.

وأشار الطرفان إلى أن أي صفقات محتملة ناتجة عن مذكرة التفاهم ستظل خاضعة لدراسة الفرص الاستثمارية واستكمال الموافقات النظامية اللازمة.