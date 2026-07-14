ختام الأسبوع الأول من بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026 في باريس

البلاد (باريس)
اختُتم الأسبوع الأول من بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026، التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس حتى 23 أغسطس المقبل، بعد حسم أول ثلاثة ألقاب، وسط منافسات قوية شهدتها ألعاب “فاتل فيوري.. سيتي أوف ذا وولفز”، و “أبيكس ليجيندز”، و “فالورانت”.
وتُوج اللاعب “دارك أنجل” من فريق ناتوس فينسيري بلقب “فاتل فيوري.. سيتي أوف ذا وولفز”، فيما انتزع الفريق الياباني “أنليميت” لقب “أبيكس ليجيندز”، وأحرز فريق “100 Thieves” لقب “فالورانت” بعد فوزه على فريق “إن آر جي”، بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط.
وفي منافسات “دوتا 2″، تصدرت فرق فالكونز و نيغما غالاكسي، و بي فيجن، و ياندكس، مرحلة المجموعات، مع استمرار المنافسات حتى الأسبوع المقبل.
وعلى صعيد بطولة الأندية، تصدر نادي فيتاليتي الترتيب برصيد 400 نقطة، بعد نتائجه في منافسات “فالورانت” و “فاتل فيوري.. سيتي أوف ذا وولفز”، مع توقعات بتغير الترتيب خلال الأسبوع الثاني من البطولة.
وتُوج اللاعب “دارك أنجل” من فريق ناتوس فينسيري بلقب “فاتل فيوري.. سيتي أوف ذا وولفز”، فيما انتزع الفريق الياباني “أنليميت” لقب “أبيكس ليجيندز”، وأحرز فريق “100 Thieves” لقب “فالورانت” بعد فوزه على فريق “إن آر جي”، بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط.
وفي منافسات “دوتا 2″، تصدرت فرق فالكونز و نيغما غالاكسي، و بي فيجن، و ياندكس، مرحلة المجموعات، مع استمرار المنافسات حتى الأسبوع المقبل.
وعلى صعيد بطولة الأندية، تصدر نادي فيتاليتي الترتيب برصيد 400 نقطة، بعد نتائجه في منافسات “فالورانت” و “فاتل فيوري.. سيتي أوف ذا وولفز”، مع توقعات بتغير الترتيب خلال الأسبوع الثاني من البطولة.