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تكليف الشيخ إبراهيم الشمسان وكيلاً للنيابة العامة

صحيفة البلادaccess_time29 / محرم / 1448 هـ      14 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (الرياض)

رفع وكيل النيابة العامة الشيخ إبراهيم بن سليمان الشمسان، اليوم (الثلاثاء)، الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة بمناسبة صدور الأمر الملكي بتكليفه وكيلاً للنيابة العامة.

وأعرب الشمسان عن بالغ اعتزازه بهذه الثقة الملكية، مؤكدًا أن هذا التكليف يشكل دافعًا لمواصلة العمل بكل إخلاص وتفانٍ، وبذل المزيد من الجهود لخدمة الدين ثم المليك والوطن، والإسهام في تحقيق رسالة النيابة العامة في حماية الحقوق، وترسيخ العدل، وإنفاذ الأنظمة، إلى جانب النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة د. خالد اليوسف، بما يعزز تحقيق مستهدفات النيابة العامة ورسالتها.

واختتم وكيل النيابة العامة تصريحه بالدعاء إلى الله تعالى أن يوفقه ويسدده، ويعينه على تحمل هذه المسؤولية وأدائها بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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