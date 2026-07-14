تكليف الشيخ إبراهيم الشمسان وكيلاً للنيابة العامة

رفع وكيل النيابة العامة الشيخ إبراهيم بن سليمان الشمسان، اليوم (الثلاثاء)، الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة بمناسبة صدور الأمر الملكي بتكليفه وكيلاً للنيابة العامة.

وأعرب الشمسان عن بالغ اعتزازه بهذه الثقة الملكية، مؤكدًا أن هذا التكليف يشكل دافعًا لمواصلة العمل بكل إخلاص وتفانٍ، وبذل المزيد من الجهود لخدمة الدين ثم المليك والوطن، والإسهام في تحقيق رسالة النيابة العامة في حماية الحقوق، وترسيخ العدل، وإنفاذ الأنظمة، إلى جانب النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة د. خالد اليوسف، بما يعزز تحقيق مستهدفات النيابة العامة ورسالتها.

واختتم وكيل النيابة العامة تصريحه بالدعاء إلى الله تعالى أن يوفقه ويسدده، ويعينه على تحمل هذه المسؤولية وأدائها بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة.