الرئيس اللبناني يدين الاعتداء الآثم الذي استهدف المملكة

البلاد (بيروت)

أعرب رئيس الجمهورية اللبنانية، ​جوزاف عون، عن إدانته الاعتداءات المتكرّرة التي تتعرّض لها دول مجلس التعاون الخليجي، وآخرها الاعتداء الآثم الذي استهدف ​المملكة العربية السعودية، و​الأردن​.

وأوضح في بيان له اليوم أن في هذه الأعمال العدائيّة محاولات مكشوفة ومتعدّدة المصادر، لا تستهدف فقط أمن المملكة وسيادتها والدّول المستهدَفة، بل تسعى بشكل ممنهج إلى تقويض استقرار منطقة الخليج العربي، وإبقاء المنطقة بأسرها في حالة دائمة من التوتر والقلق، بما يخدم مخطّطات لا تريد الخير لشعوبنا العربيّة.

وأكد الرئيس عون تضامن بلاده الواسع والكامل -رسميًّا وشعبيًّا- مع المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي كافّة والأردن، وقال: “إنّ أمن هذه الدّول واستقرارها جزء لا يتجزّأ من الأمن القومي العربي، وإنّ أيّ مساس بسيادة أشقّائنا هو مساس بالعمق اللّبناني والعربي”.