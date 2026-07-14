البرلمان العربي يدين استهداف مليشيا الحوثي للمنطقة الجنوبية بالمملكة

البلاد (القاهرة)
أدان رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، بأشد العبارات، استهداف مليشيا الحوثي للمنطقة الجنوبية في المملكة بالصواريخ الباليستية، مؤكدًا أن الاعتداء يمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي وتصعيدًا خطيرًا يهدد أمن واستقرار المنطقة.
وأكد اليماحي في بيان، تضامن البرلمان العربي الكامل مع المملكة، ودعمه لجميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها، مشددًا على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.
وشدد رئيس البرلمان العربي على أن استمرار هذه الاعتداءات يقوض الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار والتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حازم لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.
وأكد اليماحي في بيان، تضامن البرلمان العربي الكامل مع المملكة، ودعمه لجميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها، مشددًا على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.
وشدد رئيس البرلمان العربي على أن استمرار هذه الاعتداءات يقوض الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار والتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حازم لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.