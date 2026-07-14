البحرين: المؤبد لـ3 متهمين بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني

قضت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين، اليوم (الثلاثاء)، بالسجن المؤبد على ثلاثة متهمين في قضيتين منفصلتين، بعد إدانتهم بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني وتزويده بمعلومات استُخدمت في أعمال عدائية وإرهابية استهدفت المنامة، مع مصادرة المضبوطات.

وأوضح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، بحسب وكالة أنباء البحرين “بنا”، أن القضية الأولى تعود إلى قيام متهم هارب خارج البلاد ويعمل لصالح الحرس الثوري الإيراني، بتجنيد متهم آخر داخل البحرين، للحصول على معلومات عن مواقع حيوية بهدف استهدافها خلال الهجمات الإيرانية.

وفي القضية الثانية، ثبت تواصل أحد المتهمين مع حساب إلكتروني يُدار من قبل الحرس الثوري الإيراني، حيث زوده بمقاطع فيديو للهجمات التي استهدفت منشآت حيوية في البحرين، إلى جانب إرسال مواقع وإحداثيات لأماكن حيوية داخل البلاد، بما يهدد أمن المملكة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وأكدت النيابة العامة أن التحقيقات، التي شملت استجواب المتهمين وسماع الشهود وفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، أظهرت أن البيانات والمعلومات التي قدمها المتهمون شكلت ركيزة أساسية في الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت عدداً من المنشآت والمرافق الحيوية في البحرين، مما عرض أمن البلاد واستقرارها للخطر.

وشددت النيابة العامة على أن جريمة التخابر مع دولة أجنبية معادية تعد من أخطر الجرائم الماسة بالأمن الوطني، مؤكدة استمرارها في ملاحقة مرتكبيها واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم حفاظًا على أمن المملكة واستقرارها.