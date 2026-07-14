أمير الشمالية يضع حجر الأساس لمصنع اللقاحات البيطرية

وضع أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، اليوم، حجر الأساس لمشروع مصنع اللقاحات البكتيرية البيطرية، بحضور المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة محمد الحتيرشي.

واستمع أمير الحدود الشمالية إلى شرح عن المشروع ومراحله ومكوناته، ودوره في تطوير قطاع الثروة الحيوانية وتعزيز الأمن الحيوي، بما يسهم في توطين صناعة لقاحات الثروة الحيوانية وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ونوّه بالدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الزراعي والثروة الحيوانية من القيادة الرشيدة، مؤكدًا أهمية المشروعات النوعية التي تعزز الاستدامة وتنمي الاستثمارات وتدعم منظومة الأمن الغذائي في المنطقة.

ويُعد المشروع من المبادرات المتخصصة الهادفة إلى رفع كفاءة إنتاج اللقاحات البيطرية وتعزيز القدرات الوطنية، ودعم الخدمات المقدمة لمربي الثروة الحيوانية.