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أمير الشمالية يضع حجر الأساس لمصنع اللقاحات البيطرية

صحيفة البلادaccess_time29 / محرم / 1448 هـ      14 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (الحدود الشمالية)

وضع أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، اليوم، حجر الأساس لمشروع مصنع اللقاحات البكتيرية البيطرية، بحضور المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة محمد الحتيرشي.

واستمع أمير الحدود الشمالية إلى شرح عن المشروع ومراحله ومكوناته، ودوره في تطوير قطاع الثروة الحيوانية وتعزيز الأمن الحيوي، بما يسهم في توطين صناعة لقاحات الثروة الحيوانية وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ونوّه بالدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الزراعي والثروة الحيوانية من القيادة الرشيدة، مؤكدًا أهمية المشروعات النوعية التي تعزز الاستدامة وتنمي الاستثمارات وتدعم منظومة الأمن الغذائي في المنطقة.

ويُعد المشروع من المبادرات المتخصصة الهادفة إلى رفع كفاءة إنتاج اللقاحات البيطرية وتعزيز القدرات الوطنية، ودعم الخدمات المقدمة لمربي الثروة الحيوانية.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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