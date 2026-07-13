المحليات

50 ألفًا والسجن والترحيل عقوبة التأخر عن المغادرة عقب نهاية التأشيرة

صحيفة البلادaccess_time28 / محرم / 1448 هـ      13 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (الرياض)

أكدت وزارة الداخلية أن الوافد الذي يتأخر عن المغادرة عقب انتهاء صلاحية تأشيرة الدخول الممنوحة له سيواجه عقوبات صارمة، تشمل غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال، والسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، إضافة إلى الترحيل.

ودعت الوزارة كافة المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الإبلاغ عن الأفراد المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، ويمكن للمبلغين التواصل مع الجهات المختصة عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والمنطقة الشرقية، أو الاتصال بالرقم (999) في سائر مناطق المملكة الأخرى.

وتهدف هذه الإجراءات الصارمة إلى تعزيز الامتثال للأنظمة والقوانين المنظمة لدخول وإقامة الأجانب، مما يسهم في الحفاظ على الأمن والنظام العام، ويدعم جهود المملكة في تنظيم سوق العمل وحماية حقوق الجميع.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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