50 ألفًا والسجن والترحيل عقوبة التأخر عن المغادرة عقب نهاية التأشيرة

أكدت وزارة الداخلية أن الوافد الذي يتأخر عن المغادرة عقب انتهاء صلاحية تأشيرة الدخول الممنوحة له سيواجه عقوبات صارمة، تشمل غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال، والسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، إضافة إلى الترحيل.

ودعت الوزارة كافة المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الإبلاغ عن الأفراد المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، ويمكن للمبلغين التواصل مع الجهات المختصة عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والمنطقة الشرقية، أو الاتصال بالرقم (999) في سائر مناطق المملكة الأخرى.

وتهدف هذه الإجراءات الصارمة إلى تعزيز الامتثال للأنظمة والقوانين المنظمة لدخول وإقامة الأجانب، مما يسهم في الحفاظ على الأمن والنظام العام، ويدعم جهود المملكة في تنظيم سوق العمل وحماية حقوق الجميع.