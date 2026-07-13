ترامب يفرض رسومًا 20% على شحنات مضيق هرمز

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، فرض رسوم بنسبة 20% على جميع الشحنات التي تعبر مضيق هرمز، بهدف تغطية تكاليف ما وصفه بضمان أمن وسلامة الملاحة في الممر البحري الحيوي، مؤكدًا أن الإجراءات التنفيذية الخاصة بهذه السياسة ستدخل حيز التنفيذ بشكل فوري.

وقال ترامب، في منشور عبر منصة التواصل الاجتماعي “تروث سوشيال”، إن “مضيق هرمز مفتوح”، وستعيد الولايات المتحدة فرض حصار على السفن الإيرانية، معتبرًا أن هذا الإجراء يستهدف السفن الإيرانية أو الجهات المرتبطة بها فقط.

وأوضح ترامب أن واشنطن ستُعوَّض “بمعدل 20% على جميع الشحنات” عن التكاليف اللازمة لتنفيذ مهمة تأمين الملاحة عبر المضيق، دون أن يقدم تفاصيل إضافية بشأن آلية تطبيق الرسوم أو الجهات المسؤولة عن تحصيلها.

وكان ترامب قد أشار في وقت سابق من اليوم نفسه إلى أن الولايات المتحدة ينبغي أن تتولى إدارة مضيق هرمز، مؤكدًا أن واشنطن يجب أن تحصل على مقابل نظير دورها في حماية هذا الممر البحري الاستراتيجي.

ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز العالمية، ما يجعله محورًا أساسيًا للتجارة الدولية وأمن الطاقة.