المملكة تحصد جائزة منظمة التعاون الإسلامي للمرأة وتُنتخب نائبةً لهيئة المكتب في باكستان

البلاد (إسلام أباد)
شاركت المملكة العربية السعودية، ممثَّلةً بالأمين العام لمجلس شؤون الأسرة الدكتورة ميمونة آل خليل، في أعمال الدورة التاسعة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة، المنعقدة في جمهورية باكستان الإسلامية تحت شعار: «التمكين الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للمرأة: التحديات والسير قُدُماً».
وألقت الدكتورة آل خليل كلمة المملكة، التي استعرضت أبرز محطات تمكين المرأة السعودية، مؤكدةً أن هذا التمكين يستند إلى قيم الإسلام الحنيف الذي كرّم المرأة وصان حقوقها، وأن رؤية 2030 ترجمته إلى سياسات وتشريعات وبرامج نوعية أسهمت في تعزيز مشاركتها في مختلف القطاعات.
وكشفت الكلمة عن مؤشرات لافتة، إذ ارتفعت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى نحو 36%، مع استهداف رفعها إلى 40% بحلول عام 2030، فيما تجاوزت نسبة تمثيلها في المناصب الإدارية المتوسطة والعليا 44%، كما باتت تمثّل 32% من العاملين في مجال الأمن السيبراني، و34% من العاملين في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات.
وأشارت الكلمة إلى مبادرة أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أسفرت عن اعتماد مجلس حقوق الإنسان في جنيف، بتوافق الآراء، قراراً أممياً تقدمت به المملكة بشأن تمكين المرأة في مجال الأمن السيبراني.
وعلى صعيد الإنجازات، انتُخبت المملكة العربية السعودية نائبةً لهيئة المكتب للمؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التعاون الإسلامي الذي ترأسته باكستان، فيما تولّت مصر مهمة المقرر، ومثّلت فلسطين عضواً دائماً في الهيئة.
وتوّجت المملكة مشاركتها بفوز مبادرة «ELEVATE» التابعة لمركز تحقيق التوازن بين الجنسين بمعهد الإدارة العامة بجائزة منظمة التعاون الإسلامي لإنجازات المرأة (النسخة الثالثة) عن المجموعة العربية، تقديراً لإسهاماتها في تعزيز مشاركة المرأة في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي.
ويأتي تمثيل مجلس شؤون الأسرة للمملكة في هذا المحفل الدولي تأكيداً لدوره في إبراز جهود المملكة في دعم المرأة وتمكينها، وتعزيز التعاون مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.